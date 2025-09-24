El hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela conmocionó a todo el país.

El triple femicidio, descubierto este miércoles en una casa de Villa Vatteone, generó un profundo impacto social.

El caso: un triple femicidio que sacude a la Argentina

Brenda, Morena y Lara, las jóvenes asesinadas en Florencio Varela (Foto: captura TN)

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes. Desde entonces, sus familiares iniciaron una búsqueda desesperada que terminó con el trágico hallazgo de los restos en el patio de una vivienda allanada por la policía.

La casa de Florencio Varela donde se encontraron los cuerpos (Foto: captura TN)

La brutalidad del hecho generó indignación y movilizaciones en reclamo de justicia, mientras que en redes sociales miles de usuarios se sumaron al pedido con la consigna #JusticiaPorBrendaMorenaYLara.

El reclamo de Lali, Tini, Emilia, Gime Accardi y Ángela Torres

La magnitud del caso llevó a que varias artistas se sumaran al pedido de justicia.

Lali Espósito y Ángela Torres compartieron el mensaje: “Justicia por Morena, Brenda y Lara. Ahora hagamos lo que sea que nos pidan hacer sus amigas y sus familias”.

Tini Stoessel replicó la misma publicación en su cuenta.

Emilia Mernes, por su parte, expresó: “Bronca, impotencia y una tristeza infinita. Exijamos justicia por Morena, Brenda y Lara. Todo mi amor a sus familias”.

A su vez, Gime Accardi recordó cómo se expresa la violencia machista en nuestra sociedad.

Quiénes son los cuatro detenidos y cómo los atraparon

Los primeros dos detenidos fueron sorprendidos en plena limpieza de la escena del crimen. Luego, la investigación avanzó sobre los dueños de la casa, una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, uno de ellos sería un presunto narco que opera en la villa 1-11-14.

Triple femicidio en Florencia Varela: los detenidos. Captura: TN

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas. Crédito: X

Tras un seguimiento que incluyó la intercepción de comunicaciones, análisis de redes sociales y verificación de datos, la policía localizó a la pareja en un hotel alojamiento de la zona y los detuvo.

Así, sumaron cuatro los imputados por homicidio agravado, todos a disposición de la Justicia. Por la posible conexión con una banda narco, intervino la PROCUNAR.