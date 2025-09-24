La investigación por la desaparición de las tres amigas de Ciudad Evita dio un giro contundente en las últimas horas. Tras el hallazgo de tres cuerpos en Florencio Varela, el periodista Pampa Mónaco reveló en Mujeres Argentinas detalles clave sobre los detenidos y el entramado criminal detrás del caso.

Según su testimonio, entre los arrestados hay dos parejas de nacionalidad peruana vinculadas a la Villa 1-11-14, una de las zonas más conflictivas del Bajo Flores.

Una de las parejas fue encontrada limpiando rastros de sangre en la vivienda donde aparecieron los cuerpos, mientras que los otros fueron ubicados en un hotel alojamiento cercano, del cual serían propietarios.

“Ese hombre peruano está directamente relacionado con un narco de la 1-11-14”, aseguró el periodista, dando peso a la hipótesis de un crimen ligado al narcotráfico.

CUATRO DETENIDOS POR EL TRIPLE HOMICIDIO EN FLORENCIO VARELA

El abogado Fito Labaqué también aportó datos en el programa, advirtiendo que sería un error limitar la causa a los cuatro jóvenes capturados en la casa: “Los responsables no son cuatro perejiles que estaban limpiando. Lo que tenemos que buscar es a los verdaderos asesinos, los que están detrás de la organización”.

Confirmaron que los tres cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas que estaban desaparecidas. Crédito: X

La reconstrucción de los hechos señala que una joven de 19 años y su novio habrían sido contratados para borrar pruebas de sangre en la vivienda.

La madre de la chica fue quien, durante el allanamiento, indicó a la policía que los dueños estaban alojados en un hotel de la zona, lo que derivó en las nuevas detenciones.

La hipótesis más fuerte apunta a una mexicaneada de drogas. Según las fuentes judiciales citadas, las chicas podrían haber quedado envueltas en una venganza narco tras un presunto conflicto con un cargamento de estupefacientes. Esta línea de investigación cobra fuerza a medida que se descartan otras teorías.