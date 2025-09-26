La investigación por el triple crimen de las amigas en Florencio Varela sumó un giro clave este viernes por la noche: detuvieron en Bolivia a Lázaro Víctor Sotacuro, el hombre señalado como propietario de una de las camionetas utilizadas en el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara.

El arresto se produjo en la ciudad de Villazón, donde Sotacuro permanecía prófugo desde que la Justicia argentina emitió la orden de captura internacional.

Interpol ya está gestionando los trámites para su traslado a nuestro país, mientras que el Ministerio de Seguridad confirmó que el sospechoso quedará alojado en La Quiaca hasta que se concrete la extradición.

Detuvieron al conductor de la camioneta que dio apoyo en el triple crimen. Capturas: TN

El rol de la camioneta Fox en el triple crimen

Según fuentes del caso, Sotacuro sería el dueño de la Volkswagen Fox que habría dado apoyo a la Tracker en la que las víctimas fueron vistas por última vez. “Las chicas fueron trasladadas en la Tracker, pero además había una Fox que les dio apoyo”, detallaron los investigadores.

La detención fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y su par de Jujuy, que siguieron el rastro del prófugo hasta Bolivia. “Es el propietario de uno de los vehículos vinculados en el hecho”, confirmaron desde la cartera nacional.



