El caso que conmueve a Florencio Varela sumó un dato clave: se conoció la primera imagen de “Pequeño J” junto a Lara Gutiérrez, la víctima de 15 años del triple crimen que sacudió a la zona sur del conurbano bonaerense hace ya dos semanas.

La foto, registrada por una cámara de seguridad, data del 6 de septiembre y fue tomada en un local de comidas rápidas. Allí se ve a Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, junto a la adolescente de 15 años. Junto a ellos aparecen también un hombre y una mujer, cuyas identidades todavía no trascendieron.

La primera foto de "Pequeño J" y Lara Gutiérrez juntos el 6 de septiembre de 2025. (Foto: gentileza Clarín).

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, confirmó que la captura de video ya forma parte de la causa. Según detalló, la reunión entre “Pequeño J” y Lara Gutiérrez ocurrió menos de dos semanas antes del triple homicidio en el que también fueron asesinadas Brenda del Castillo y Morena Verdi.

Leé más:

Pequeño J rompió el silencio tras su detención: el error de principiante que lo delató

LA FOTO DE “PEQUEÑO J” Y LARA GUTIÉRREZ QUE COMPLICÓ AL PRINCIPAL ACUSADO DEL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA

“Sí, esa reunión existió”, afirmó Arribas, y remarcó que la prueba demuestra que el acusado conocía al menos a una de las víctimas. Este dato refuerza la hipótesis de que los crímenes podrían estar vinculados a un robo posterior. Actualmente, “Pequeño J” está preso en Perú a la espera de su extradición a la Argentina.

El fiscal también señaló que el “trader” Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, conocía a por lo menos una de las víctimas. Sin embargo, Ozorio se negó a declarar tras haber sido detenido en Perú el 30 de septiembre.

Triple crimen de Florencio Varela: Brenda, Morena y Lara

La investigación sigue sumando pruebas y conexiones que podrían ser determinantes para esclarecer el brutal triple crimen que mantiene en vilo a Florencio Varela.

Leé más:

“Pequeño J” cayó en Perú tras un operativo con Interpol: lo acusan del triple femicidio de Florencio Varela

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.