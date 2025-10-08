La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un testimonio clave. Celeste González Guerrero, una de las detenidas, declaró ante el fiscal Carlos Arribas y reveló detalles estremecedores sobre los femicidios de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

González Guerrero, que vivía en la casa donde ocurrió la masacre junto a su pareja Miguel Villanueva Silva (también detenido), aseguró que el móvil del crimen fue el robo de 30 kilos de cocaína. Según su relato, “alguien pagó un millón de dólares” para que mataran a las tres chicas.

La mujer de 28 años no dudó en señalar a su pareja como el autor material de los asesinatos. Además, apuntó a la estructura de la banda: dijo que “Julio” (alias Pequeño J, principal acusado) respondía a Víctor Lázaro Sotacuro, apodado “El Tío Duro”, quien estaba por encima de él en la organización.

UNA DETENIDA POR EL TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA REVELÓ LOS MÓVILES DE LOS FEMICIDIOS

En su declaración, González Guerrero afirmó: “Matías (Ozorio, detenido en Perú y extraditado la semana pasada) me contó que a ‘Julio’ alguien, que no sé quién es, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”. También aseguró que Matías Ozorio, otro de los detenidos, fue quien cavó el pozo donde enterraron los cuerpos.

El motivo del crimen, según la detenida, fue “porque le robaron 30 kilos de cocaína al ‘Tío Duro’ (Sotacuro)”, explicó ante el fiscal. “Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda, pero la otra no sé quién fue. Aunque creo que la de 15 años (por Lara) no tenía nada que ver. ‘Duro’ estaba por encima de ‘Julio’, era el que le daba órdenes”, agregó.

González también reconoció que ella y Villanueva Silva vendían droga para la banda: “Ozorio me traía el producto, entre 100 y 120 envoltorios, que valían $10.000 cada uno”.

UNA DE LAS DETENIDAS ROMPIÓ EL PACTO DE SILENCIO Y CONTÓ CÓMO SE PRODUJO EL TRIPLE FEMICIDIO DE FLORENCIO VARELA

La detenida relató que dos días antes de la desaparición de las chicas, “Julio” la llamó para avisar que el viernes (19 de septiembre) iba a ir a su casa con una amiga. Ese día, una camioneta blanca llegó al lugar con las tres víctimas y tres hombres, entre ellos “Julio”. “Ahí me dan plata, 1000 dólares, me los da el tío de ‘Julio’, a quien le dicen el ‘Duro’”, detalló.

Según González, una de las chicas intentó escapar y fue asesinada brutalmente por Villanueva Silva: “Él agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio, y mató a la chica que se quería escapar. Me dijo que la mató con el destornillador clavándoselo en el cuello y, como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

La declaración suma detalles aún más escalofriantes: “Miguel me dijo que le dijo a Lara (por Gutiérrez, la víctima de 15 años) que si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía. Pero ese hombre le dijo a Lara que se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras. También me contó que la asfixió y que le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido”.

EL TERRIBLE FINAL DE LAS TRES VÍCTIMAS DE FLORENCIO VARELA

González Guerrero precisó el orden de los crímenes: “A Brenda la mataron primero, luego a Morena y por último a Lara”.

La detenida contó que los implicados bromeaban con que el perro de uno de ellos, “Pantera”, se comió una de las falanges de las víctimas. Además, reveló que parte de la secuencia fue grabada y transmitida: “Estaban haciendo una videollamada con quienes les dicen ‘Papa’ y ‘Lima’”.

El caso sigue sumando detalles de horror y violencia, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de una trama narco que terminó con la vida de tres jóvenes en Florencio Varela.

