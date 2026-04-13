La idea parece salida de una película de ciencia ficción, pero en Japón ya la pusieron sobre la mesa: construir un gigantesco anillo de paneles solares alrededor del ecuador de la Luna para generar energía de manera ininterrumpida y enviarla a la Tierra.

El proyecto, bautizado como Luna Ring, fue presentado por la empresa Shimizu Corporation y plantea instalar un cinturón de 6.800 millas de paneles solares en la superficie lunar. El objetivo es claro: aprovechar la luz solar constante que recibe la Luna, sin nubes, sin noche y sin atmósfera que interfiera, para producir electricidad las 24 horas del día.

Planta de energía solar Cerro Dominador, Chile / EFE/Elvis González Por: EFE Servicios

ENERGÍA SOLAR SIN CORTES: CÓMO FUNCIONARÍA EL ANILLO LUNAR

La propuesta de Shimizu Corporation apunta a resolver uno de los grandes problemas de la energía solar en la Tierra: la intermitencia. Acá, los paneles dejan de funcionar de noche o pierden eficiencia con el mal tiempo. En la Luna, eso no pasa.

Según explicó Tetsuji Yoshida, presidente de la compañía, si se lograra enviar toda esa energía a la Tierra, no haría falta quemar carbón, petróleo ni biomasa. La clave está en captar la energía solar en el ecuador lunar, transformarla en electricidad y luego enviarla a la cara visible de la Luna. Desde ahí, la energía viajaría a la Tierra en forma de láser, para ser reconvertida en electricidad utilizable.

Así funcionaría el anillo solar condstruido en la Luna (Foto: Shimizu Corporation )

ROBOTS, HIDRÓGENO Y EL DESAFÍO DEL COSTO DEL ANILLO SOLAR EN LA LUNA

El plan incluye el uso de robots controlados desde la Tierra las 24 horas para construir el anillo solar, con la ayuda puntual de un pequeño grupo de astronautas. Además, el sistema podría producir hidrógeno como combustible, lo que permitiría avanzar hacia una sociedad menos dependiente de los combustibles fósiles.

Sin embargo, el principal obstáculo es el altísimo costo económico. El economista Masanori Komori, del Instituto de Economía Energética de Japón, advirtió que, aunque la idea es atractiva, resulta demasiado cara para concretarse hoy.

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la NASA en X @NASA. EFE

Por ahora, no hay una estimación concreta del costo total, pero desde la empresa aseguran que la tecnología necesaria ya está disponible. El sueño de energía infinita desde la Luna sigue en pie, aunque todavía parece lejano.

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