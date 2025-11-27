En las últimas horas se produjo la detención de Nicolás Payarola en el marco de una causa por estafa que el exabogado de WaNda Nara, L-Gante y otros famosos habría cometido contra la familia del futbolista Gonzalo Montiel.

En ese marco, el papá de Elián Valenzuela, Miguel Ángel Prosi, habló con Juan Etchegoyen en Juernes y se mostró contento por la decisión de la Justicia, y además reveló el insólito apodo que le puso al letrado, al que ya atacó en otras ocasiones.

“Yo estoy al tanto de todo esto a partir de la primera detención de Payarola que fue en Ushuaia, que estuvo 16 días detenido por unas causas de jubilados y algunas cositas más”, contó Miguel Ángel.

De ahí hasta acá tengo toda una carpeta hecha, por lo cual llegué a confrontar, hasta insultarme con mi hijo: ‘Sacátelo de encima’ y por eso estamos peleados ahora”, contó Prosi, que de esta manera responsabilizó al abogado de la mala relación con su hijo.

“Tal es el caso que hasta ayer, hoy no sé, Payarola seguía siendo abogado de Elian y de Maxi (El Brother) también. ¿Me entendés? Entonces le dijo ‘¿Qué haces con este tipo?’. Yo, en mi soberbia le decía ‘Garcarola’: ‘¿Qué haces con este Garcarola ahí?’”, agregó.

“Le digo a Elián ‘¿Qué tenés en la cabeza? Te buscas solo lo los quilombos nene’. Y ahí se venía todo el resto”, recordó Miguel Ángel, que contó se comunicó con su hijo tras la detención del abogado.

“Dentro de toda la pelea que tenemos, pero mal, hoy le dije ‘¿Viste que era por ahí?’, y me dijo que ya lo había excluido, pero como todavía no lo corroboré, no lo puedo afirmar”, contó Prosi, que reveló que su hijo le terminó dando la razón en esta situación. “Como de costumbre, yo me meto nada más que en los judiciales. Lo económico no me interesa”, aseguró.

