El exabogado de Wanda Nara y Gonzalo Montiel, Nicolás Payarola, quedó detenido este jueves durante un allanamiento realizado en su oficina de Nordelta, partido de Tigre.

La orden fue solicitada por el fiscal Cosme Irribarren, titular de la UFI N°6 de Benavídez, quien además impulsó otro procedimiento en una vivienda de Beccar.

Payarola está acusado en una causa por “estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo”, que reúne múltiples denuncias de víctimas distintas. Según la investigación judicial, habría cometido al menos 11 estafas millonarias.

Entre los damnificados se encuentra Gonzalo Montiel, jugador de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022, y su padre, Juan Marcelo “Tito” Montiel. Según la denuncia, Payarola habría recibido US$700.000 destinados a un proyecto inmobiliario que nunca se concretó.

“SE TERMINÓ TU IMPUNIDAD”: EL MENSAJE DE LA FAMILIA MONTIEL

Tras conocerse la detención, la pareja del futbolista, Jacqueline Soledad, publicó un duro mensaje en redes sociales celebrando el avance de la investigación.

La historia fue compartida luego por Gonzalo Montiel, reflejando el impacto emocional del caso en la familia:“La felicidad y los sentimientos encontrados son inexplicables. Llegó el día donde se hizo JUSTICIA, por nosotros como familia y por todas las víctimas de este delincuente. Así como también su clan mafioso, Sofía Ferrarazzo, Marina Lema y Mario Chamorro, entre otros. Se terminó tu impunidad, Nicolás Payarola. Estafador, delincuente”.

Gonzalo Montiel reaccionó a la detención de su ex abogado. Crédito: Instagram

La publicación deja en claro que los conflictos con el abogado no sólo fueron económicos, sino también personales, y que venían acumulándose desde hace tiempo.

El expediente sostiene que Payarola habría aprovechado la confianza con la familia Montiel para operar financieramente en su nombre. Con ese vínculo se conformó la sociedad M&A Desarrollos Inmobiliarios, a través de la cual se realizaron entregas de dinero en efectivo, transferencias bancarias y extracciones de dólares desde cuentas del jugador.

El fallo que confirmó el procesamiento incluyó un embargo de $810 millones sobre los bienes del abogado. Además, la Justicia secuestró documentación, dispositivos digitales y teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días.