Luego de los escándalos que se dieron a conocer y que involucran a Nicolás Payarola, el abogado volvió a estar en el centro de atención tras difundirse una nueva polémica que también involucra a Wanda Nara, a quien representa legalmente.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana: “En esta causa, hay dos abogadas que le reclaman 600 mil dólares a Nicolás Payarola”, contó el periodista Martín Candalaft en vivo. Y agregó: “Payarola y Wanda necesitaban contratar a un estudio de abogados prestigioso que supiera entablar causas de familia, así deciden acercarse al estudio de la hija del ex intendente de San Isidro y al de su socia, Marcela De Leonardis”.

“Macarena le dice a Wanda todo lo que necesita sobre Icardi, las nenas, y que no comienzan a trabajar sin un acuerdo de representación. No cobraban honorarios, era un acuerdo. Posse le dice que, si las echan de causa injustificada, les tienen que dar esa suma de dinero”, siguió.

Foto: Captura (América)

Asimismo, en cuanto al contenido del documento, expresó: “En el caso de que Wanda Nara decida revocar el patrocinio conferido a P&A y PL&A, sin justa causa, deberá abonar a las letradas durante el primer día del año calendario la suma de 600 mil dólares (15% de valor de los activos patrimoniales pretendidos) y luego de vencido este primer año, siempre en el caso de excepción aquí previsto, la suma de 800 mil dólares (20% pactado sobre el valor de los activos referidos".

Horas antes de esta nueva denuncia contra Payarola y la mediática, el entorno de la empresaria había expresado su preocupación debido a la fuerte influencia que él ejerce sobre ella. De hecho, Yanina Latorre, se refirió a este tema en su programa, Sálvese Quien Pueda: "Lo que creen es que él quería manejarle las finanzas y los negocios a Wanda”.

Foto: Instagram @wanda_nara

ALLANARON LA CASA DEL ABOGADO DE WANDA NARA Y L-GANTE POR UNA MEGAESTAFA

Si bien suele ser noticia por las causas judiciales que llevan adelante sus clientes Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela, en esta oportunidad Nicolás Payarola quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que allanaron su departamento.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana: “Venimos hablando del doctor Payarola porque es el abogado de L-Gante y el de Wanda también. Se volvió muy mediático en el último tiempo y en este momento lo están allanando”, comenzó diciendo Mariana Fabbiani en vivo.

Luego, Martín Candalaft sumó más información: “Sí, exactamente. Es un allanamiento ordenado por la Justicia de San Isidro. Uno de los fiscales de San Isidro es quien está llevando adelante esta investigación por ocho hechos de estafa reiterada. Eso es lo que se denuncia”, expresó.

Foto: Instagram (@nicolaspayarola)

“Ya avanzó en parte la investigación, y el fiscal pidió una serie de allanamientos y también pidió la detención del doctor Payarola. ¿Qué determinó el juez de garantías? Otorgar los allanamientos, rechazar la detención. Y en estos momentos se están haciendo los allanamientos”, agregó.

“Se están allanando oficinas en Nordelta, todo es en Nordelta, oficinas y su casa particular. Lo que denuncia, aparentemente un financista, son ocho hechos de estafa reiterada, donde habría mucha plata en juego. Es una denuncia que, luego de que el fiscal analiza esa situación, pide los allanamientos y la detención. No es común, o por lo menos no pasa siempre, que se allane tan fácilmente un abogado”, continuó.

Y sobre el monto de las supuestas estafas, concluyó: “Una es por 20 mil dólares, otra ya habla de 60 mil dólares, y hay que ver cuánto da la sumatoria de todas las ocho estafas”. Según el portal TN, “los investigadores acusan al abogado de haber cometido una estafa por 720 mil dólares, 140 millones de pesos y 50 mil euros en siete hechos distintos".