La viralización de dos videos de Mauro Icardi caminando rumbo a la cancha, uno junto a Wanda Nara y otro con la China Suárez, desató un análisis inesperado.

Mailén Rollieri, consultora psicológica, en sus redes sociales se encargó de analizar el lenguaje corporal del futbolista en ambos momentos... y las diferencias son más que notorias.

EL VIDEO CON WANDA: SEÑALES DE AMOR Y COMPLICIDAD

En el primero de los clips, donde Icardi camina junto a Wanda Nara, Rollieri destacó elementos que, según ella, indican interés genuino y amor real. “Van agarrados de la mano, él la mira a los ojos, la deja acompañarlo en un momento clave de su carrera. Es una actitud que muestra conexión, seguridad, entrega”, explicó.

Según la especialista, los gestos corporales validan las palabras y revelan lo que muchas veces no se dice. En este caso, sostiene que Mauro “deja que Wanda forme parte de su mundo”, lo que implicaría una profunda apertura emocional.

Wanda Nara - China Suárez. Crédito: Instagram

EL VIDEO CON LA CHINA SUÁREZ: DISTANCIA Y DESINTERÉS

En contraposición, al analizar el video en el que Icardi camina con la China Suárez, las conclusiones fueron muy distintas. “No van de la mano, él no se da vuelta a mirarla, no hay contacto visual ni interacción real”, remarcó Rollieri. Y agregó: “Cuando alguien no está interesado en vos, también lo demuestra. Te deja atrás, no te incluye. Esa distancia corporal es una señal clara”.

¿SE PUEDE SABER SI UN HOMBRE TE AMA POR CÓMO CAMINA A TU LADO?

Para la especialista, la respuesta es sí. “Los gestos corporales son coherentes con lo que sentimos. Cuando un hombre está enamorado, lo vas a ver en cómo te toca, cómo te mira, si te incluye en momentos importantes de su vida. Si no está interesado, el cuerpo también lo dice”, concluyó.