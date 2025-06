Si bien suele ser noticia por las causas judiciales que llevan adelante sus clientes Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela, en esta oportunidad Nicolás Payarola quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que allanaron su departamento.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana: “Venimos hablando del doctor Payarola porque es el abogado de L-Gante y el de Wanda también. Se volvió muy mediático en el último tiempo y en este momento lo están allanando”, comenzó diciendo Mariana Fabbiani en vivo.

Luego, Martín Candalaft sumó más información: “Sí, exactamente. Es un allanamiento ordenado por la Justicia de San Isidro. Uno de los fiscales de San Isidro es quien está llevando adelante esta investigación por ocho hechos de estafa reiterada. Eso es lo que se denuncia”, expresó.

Foto: Instagram (@nicolaspayarola)

“Ya avanzó en parte la investigación, y el fiscal pidió una serie de allanamientos y también pidió la detención del doctor Payarola. ¿Qué determinó el juez de garantías? Otorgar los allanamientos, rechazar la detención. Y en estos momentos se están haciendo los allanamientos”, agregó.

“Se están allanando oficinas en Nordelta, todo es en Nordelta, oficinas y su casa particular. Lo que denuncia, aparentemente un financista, son ocho hechos de estafa reiterada, donde habría mucha plata en juego. Es una denuncia que, luego de que el fiscal analiza esa situación, pide los allanamientos y la detención. No es común, o por lo menos no pasa siempre, que se allane tan fácilmente un abogado”, continuó.

Y sobre el monto de las supuestas estafas, concluyó: “Una es por 20 mil dólares, otra ya habla de 60 mil dólares, y hay que ver cuánto da la sumatoria de todas las ocho estafas”.

SE CONOCIÓ POR QUÉ WANDA NARA PUEDE SEGUIR USANDO SUS REDES PESE AL PEDIDO DE SUSPENSIÓN

Luego de ahondar en la situación judicial que Wanda Nara enfrenta con Mauro Icardi por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común, Angie Balbiani dio detalles de las redes de la empresaria.

“Les voy a sumar una cosita más que tiene que ver con las redes sociales de Wanda. Las redes sociales de Wanda fueron solicitadas para ser suspendidas, pero cuando vos tenés una solicitud por 30 días, tenés que mandar el pedido a la comisaría y la comisaría tiene que ir a Meta, Meta tiene que agarrar el papel”, explicó la panelista en Puro Show.

“Cuando se terminó de tomar la decisión, ya pasaron los 30 días”, agregó, ahondando en los pasos que se deben llevar a cabo para que efectivamente la modelo ya no pueda hacer uso de sus cuentas.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y cerró: “Entonces,está mal hecho.La solicitud para suspender las redes de Wanda existió y existe. Ahora caducó. El argumento para que le bajen las redes es que deje de exponer a las hijas”.