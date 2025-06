A días de la contundente resolución judicial contra L-Gante que dispuso un embarco contra el cantante, su papá salió a hablar y apuntó directamente contra Nicolás Payarola, su abogado. En diálogo con Juan Etchegoyen, Miguel Ángel Prosi tuvo unas fuertes palabras contra el letrado.

En “Mitre Live”, el papás de L-Gante contó cómo qué hizo cuando se enteró de que a su hijo le iban a reducir la condena. “Pedí que no se conociera este dato y que no salga en los medios”, reveló. Sin embargo, la publicación de Nicolas Payarola en redes sociales sacó todo a la luz.

“El doctor Payarola se saca una foto con Elián para que esto salga”, aseguró Miguel Ángel Prosi, furioso. Además, calificó al letrado de “impresentable”. “Asumo completamente lo que digo. No le hace bien a mi hijo que lo defienda él”, aseguró, sin ningún tipo de filtro.

Foto: Movilpress / Ciudad Magazine.

EL PAPÁ DE L-GANTE, CONTRA NICOLÁS PAYAROLA

“No le hace bien a mi hijo que lo defienda él. No se sabe defender él con los problemas que tiene y quiere defenderlo a Elián“, afirmó Miguel Ángel Rosi, furioso. Además, reveló: ”El logro de esta baja de condena no es de Payarola sino del doctor Luciano Locatelli, un abogado que contrató para que lo represente en el juicio oral".

“Payarola se queda con los vueltos y las cucardas del logro obtenido por Locatelli”, reveló en diálogo con Juan Etchegoyen para “Mitre Live”. “Yo le dije a Locatelli que no se meta pero viste como es... a veces no me escuchan del entorno de él”, agregó el padre de L-Gante que aseguró que “no cuidan” a su hijo.

Foto: Instagram (@nicolaspayarola)

“Acá no hay plata de por medio de por qué le rebajan la condena. La Justicia se va a expedir como corresponde”, dijo e hizo una fuerte comparación: Que Payarola sea el abogado de Elián es como que el lobo cuide a las ovejas”. Por último, afirmó: “No es la persona indicada para que sea abogado de Elián”.