El conflicto entre L-Gante y su entorno profesional sigue escalando. Luego de que el cantante de cumbia 420 anunciara su decisión de romper vínculos con su representante, Maxi El Brother, y cuestionara el accionar de su equipo, su padre Miguel Ángel Prosi encendió la polémica.

En diálogo con Mitre Live, el papá del artista explicó cómo atraviesa su hijo este momento y negó rotundamente los rumores que lo vinculan a un hecho delictivo.

“Primero quiero aclarar que mi hijo no se robó ninguna moto, como algunos dicen. Lo que hubo fue una contravención, porque no sabía cómo salir de Roque Pérez después de un show con más de 20 mil personas. Elián estaba con toda la adrenalina del recital, no hubo mala intención”, sostuvo.

El padre de L-Gante arremetió contra Maxi El Brother: “Elián tiene que accionar penalmente” (Foto: Instagram / maxielbrother)

EL PADRE DE L-GANTE CONTRA NICOLÁS PAYAROLA

Luego, Prosi apuntó directamente contra Nicolás Payarola, abogado y parte del entorno legal de L-Gante. “Hoy lo llamé a Payarola por este tema y no sabía nada. Siempre está desinformado, no sé si a esta altura sigue siendo su abogado”, lanzó sin filtro.

El padre del cantante también confirmó que su hijo ya envió un telegrama de desvinculación a su exrepresentante. “La semana pasada Maxi El Brother lo recibió, pero no sé si respondió. Ahora Elián tiene que avanzar con la denuncia penal. Todo esto se desmadró y hay que ponerle un límite”, aseguró.

En otro tramo de la entrevista, Prosi contó que intentó mediar entre ambas partes para evitar un conflicto mayor. “Hablé con los dos. Le dije a mi hijo que había que buscar una solución y también conversé con Maxi durante horas. Pero esto se fue de las manos”, expresó.

Finalmente, adelantó que evalúan acciones legales por administración fraudulenta contra el exmanager. “Fue una promesa que le hice a mi hijo hace tiempo. Ya no se puede mirar para otro lado”, concluyó con firmeza.