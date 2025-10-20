Un nuevo escándalo judicial envuelve a Elián “L-Gante” Valenzuela luego del recital que dio semanas atrás en Roque Pérez, donde habría robado una moto a un efectivo policial.

Así lo informó Mauro Szeta en Lape Club Social: “Nuevo escándalo y nueva denuncia contra Elián “L-Gante” Valenzuela. El hecho se conoce hoy, pero es del día 28 de septiembre y la imputación es que en la ciudad bonaerense de Roque Pérez terminó hurtando -por unos segundos- la moto de un policía”.

“La imputación que le hacen es que, tras terminar su show, donde hubo 9 mil espectadores empieza un operativo para irse del lugar. Y para sintetizar la idea, se complica el tránsito y su salida, interviene la policía y leo textual la imputación ‘Elián Valenzuela en forma intempestiva se sube y aborda el móvil policial’”, agregó.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

Y cerró: “Supuestamente, la imputación que le están haciendo es que, en ese descontrol y en plena ruta, ocurre eso. Finalmente, la policía lo detiene y recupera la moto del personal policial. El delito es ‘hurto en grado de tentativa’ y es mínima la pena”.

LA FUERTE ACUSACIÓN DEL PADRE DE L-GANTE CONTRA EL CÍRCULO ÍNTIMO DEL CANTANTE

Elián “L-Gante” Valenzuela volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por una explosiva declaración de su propio padre. Durante Infama, Karina Iavícoli reveló en vivo el mensaje que recibió de Miguel Ángel Prosi y que no dejó lugar a dudas sobre su postura.

“’Aprovechan que está en modo pelot..., está hablando de su hijo, L-Gante; y le comen el cerebro’”, aseguró la panelista del programa de América, en palabras del padre del cantante, con exabrupto incluido y sin filtro.

Pero la acusación no quedó ahí. Prosi fue aún más tajante al identificar a quienes considera los responsables del mal momento de Elián: “’Los tres fantasmas que tiene al lado son Nicolás Payarola, Maxi ‘el Brother’ y su esposa, Lourdes’. Él cree que esa es la gente que lo está dañando”.

El papá del músico habló sobre su hijo con bastante dureza. Por: américa

De esta manera, el padre del referente de la cumbia 420 expuso sin titubeos su visión sobre el círculo íntimo de su hijo, abriendo un nuevo capítulo de tensión en la vida personal y profesional del artista.