L-Gante estuvo en Roque Pérez para celebrar la Fiesta de la Primavera y Aniversario Fundacional, y no pasó desapercibido.
El artista cerró un festival que reunió música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores, desfile de instituciones y shows artísticos en el predio del ferrocarril.
Luego del show, el cantante llamó la atención por un hermoso gesto con un pequeño fanático que se acercó a saludarlo.
EL GESTO DE L-GANTE EN ROQUE PÉREZ
El Municipio de Roque Pérez contó con un interesante listado de artistas, aunque L-Gante fue el de mayor renombre y quien cerró el festival.
Luego de su show, recibió a un joven fanático y Pochi de Gossipeame relató lo ocurrido: “Acá me mandaron que Elian en Roque Pérez le regaló una cadena a un chico, tiró en la tribuna remera, zapas y se fue a pata. Un genio”.