L-Gante estuvo en Roque Pérez para celebrar la Fiesta de la Primavera y Aniversario Fundacional, y no pasó desapercibido.

El artista cerró un festival que reunió música en vivo, gastronomía, feria de emprendedores, desfile de instituciones y shows artísticos en el predio del ferrocarril.

Luego del show, el cantante llamó la atención por un hermoso gesto con un pequeño fanático que se acercó a saludarlo.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

EL GESTO DE L-GANTE EN ROQUE PÉREZ

El Municipio de Roque Pérez contó con un interesante listado de artistas, aunque L-Gante fue el de mayor renombre y quien cerró el festival.

El noble gesto de L-Gante con un chico que fue a verlo a un recital en Roque Pérez: “Y se fue a pata” | Créditos: Instagram @gossipeame

Luego de su show, recibió a un joven fanático y Pochi de Gossipeame relató lo ocurrido: “Acá me mandaron que Elian en Roque Pérez le regaló una cadena a un chico, tiró en la tribuna remera, zapas y se fue a pata. Un genio”.