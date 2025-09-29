Una vez más, L-Gante fue penalizado en Instagram y su cuenta quedó cerrada de manera repentina. La red social le aplicó una sanción que sorprendió a sus seguidores, aunque la medida no pareció afectarlo demasiado.

Lejos de mostrarse preocupado, el cantante de cumbia 420 reaccionó fiel a su estilo desafiante: volvió en cuestión de horas y publicó una foto subida de tono que rápidamente se viralizó.

L-Gante volvió a las redes sociales. Crédito: Instagram

L-GANTE NO APRENDE

En la imagen, aparece fumando, con el torso desnudo, rodeado de sus característicos tatuajes y ostentando cadenas de oro, mientras lanza un mensaje directo a quienes lo critican.

“Me cerraron el Instagram. Y volví en cuestión de horas”, aseguró.

El artista ya había pasado por situaciones similares en otras ocasiones, pero esta vez decidió tomárselo como una muestra de poder frente a la censura. Sus seguidores, acostumbrados a su estilo irreverente, celebraron el regreso y llenaron de comentarios su nuevo posteo.