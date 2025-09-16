Después de años de distancia y tensiones familiares, L-Gante sorprendió a su padre, Miguel Ángel Prosi, con un lujoso obsequio que selló su reconciliación.

El cantante eligió una moto importada, de difícil acceso en Argentina, cuyo valor puede superar los 70 mil dólares en su versión nueva.

La noticia fue revelada por el periodista Gonzalo Sorbo en Infama (América TV), donde destacó que el gesto no solo tiene un peso material, sino también un fuerte simbolismo en la reconstrucción del vínculo entre padre e hijo.

EL TRASFONDO DE SU REENCUENTRO

Más allá de lo afectivo, este acercamiento está vinculado al apoyo legal que Prosi le brinda a su hijo. En medio de los conflictos judiciales que impiden al músico salir del país, su padre lo estaría acompañando con asesoramiento y gestión de abogados. “Este regalo y este nuevo acercamiento es porque lo está ayudando con otros abogados a resolver su tema para poder salir del país”, señaló Sorbo.

La relación entre L-Gante y Miguel Ángel Prosi nunca fue sencilla. El artista reconoció en distintas ocasiones que su padre estuvo ausente en su infancia y adolescencia. Con el paso de los años y el éxito de su carrera, Prosi comenzó a aparecer en los medios, aunque las diferencias con el entorno del cantante —como en el caso de Maxi “el Brother”— mantuvieron el distanciamiento.