La costumbre de Wanda Nara de llevar a juicio a sus exparejas se repetiría con L-Gante, como ya pasó con Maxi López y Mauro Icardi.

En el caso de Elián Ángel Valenzuela el motivo no estaría vinculado a cuotas alimentarias, ya que no tienen hijos en común, sino a violencia de género.

“Es por lLas declaraciones sexistas que hizo con Héctor Maugeri”, afirmó Guido Záffora.

Foto: Instagram.

“El domingo a la tarde se juntan Wanda y Alejandro Cipolla”, continuó el panelista de DDM sobre el sorpresivo abogado que la conductora de MasterChef Celebrity habría elegido para su caso.

El repentino cambio de Wanda Nara

Lo llamativo es que esta vez Wanda no recurrió a Ana Rosenfeld ni a Nicolás Pallarola, sus últimos letrados.

Y si bien Luis Perdomo, integrante del programa de Mariana Fabbiani desmintió la información, Záffora insistió.

La frase que habría desatado la furia es que “Icardi le pagó por casarse” a Wanda.