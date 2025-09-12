Wanda Nara volvió a estar en el centro de la polémica tras una entrevista en el programa de streaming de Grego Rosselló, donde hizo comentarios picantes sobre sus exparejas.

Aunque habló de Maxi López y Mauro Icardi, lo que más llamó la atención fue su referencia a L-Gante, con quien estuvo vinculada sentimentalmente en los últimos años.

La conductora contó una charla íntima que tuvo con Susana Giménez, quien le preguntó cómo podía estar con un joven de 25 años. La respuesta de Wanda fue fulminante: “Le dije que, a veces, con el tema de las cosas que toman los chicos, ahora no funcionan tan bien”.

Sin dar más detalles, la frase fue interpretada como una clara indirecta hacia el cantante de la “Cumbia 4-20”.

Wanda Nara y L-Gante, este lunes al mediodía. Foto: RS Fotos

EL ENOJO DEL FANDON DE L-GANTE

El comentario no pasó inadvertido y rápidamente los seguidores de L-Gante reaccionaron con dureza en las redes sociales. Muchos criticaron a la empresaria por exponer aspectos íntimos y lanzar frases que podrían dejar mal parado al artista.

“Increíble la facilidad de esta mujer para destruir a los tipos”, “Qué vergüenza que se exprese así”, y “Ojalá alguien cuente lo mismo de ella”, fueron algunos de los mensajes que se viralizaron.