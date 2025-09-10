Un video en Instagram volvió a poner a Wanda Nara en el centro de las versiones amorosas. La conductora compartió imágenes entrenando en un gimnasio junto a un hombre musculoso, lo que desató especulaciones sobre un posible noviazgo. El protagonista es Martín Migueles, un empresario de Nordelta que mantenía hasta ahora un bajo perfil mediático.

Según reveló Majo Martino en SQP (América), el vínculo entre Wanda y Migueles habría comenzado hace “tres meses”. “Es un estilo que le gusta mucho a Wanda: es machote y le lleva la cartera”, describió la periodista.

Martín Migueles con Wanda Nara (Foto: Facebook)

A las imágenes del gimnasio se sumaron otras pistas. Wanda mostró en redes una pulsera de oro con un corazón rojo, que según Yanina Latorre fue un regalo del empresario. “La pulserita esa que tiene ahí, que mostró en la historia, se la regaló él”, detalló la panelista, quien además indagó sobre la vida privada de Migueles.

Foto: Instagram @wanda_nara

SE SUPO QUIÉN ES MARTÍN MIGUELES, EL HOMBRE QUE ENTRENA Y SALE CON WANDA NARA

De acuerdo con Latorre, el empresario estuvo vinculado a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, a quien le alquila una casa en Nordelta. “Hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana”, precisó. Además, reveló su historia sentimental: “Tiene varias exmujeres… en 2020 tuvo otro hijo que nunca conoció, se llama León”.

Fotos: captutas América TV

Los rumores crecieron aún más tras la aparición de una foto de Wanda y Migueles en el partido de la Selección argentina contra Venezuela en el Monumental, donde fueron vistos juntos en la platea. Sin embargo, la mediática salió a desmentir: “No tengo novio. Cuando tenga novio les mando, que les encanta a ustedes. Es mi entrenador”, afirmó en LAM.

Entre guiños, desmentidas y rumores, Wanda insiste en que su presente está concentrado en el estreno de MasterChef Celebrity y en sus múltiples compromisos laborales, mientras su separación de Mauro Icardi continúa generando capítulos en la Justicia.

