Así como Mauro Icardi se puso en pareja con la China Suárez hace casi, luego de 12 años en pareja con Wanda Nara, ahora también el futbolista decidió reemplazar el recuerdo de la madre de sus hijas de su piel.

Es que el delantero de Galatasaray compartió una foto del progreso de la cobertura total de la palabra Wanda, convertida en un lobo en pleno bosque.

En la foto se aprecia la impactante calidad del trabajo de Arturo Méndez Pérez, el artista que grabó al animal como si la piel en realidad fuera un simple lienzo.

El tatuaje de Mauro Icardi para borrar a Wanda Nara. (Foto: @arturholykoi)

El detalle de la mirada fija y serena del lobo, donde donde antes estaba la madre de sus hijos, es asombroso teniendo en cuenta que es sólo la “primera sesión”.

La chicana de Wanda Nara a Mauro Icardi

Por más que estén separados y trabados en feroces batallas legales, Wanda Nara buscó provocar a Mauro Icardi.

Foto: Instagram.

“Una loba siempre cuida a su manada”, posteó la conductora de MasterChef en Stories...