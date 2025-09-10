¿Indirecta para su ex? Casi al mismo tiempo que Mauro Icardi mostró en redes sociales el enorme lobo que se tatuó para cubrir el diseño que tenía de Wanda Nara, la conductora compartió una sugerente historia que muchos interpretaron como una reacción al nuevo tattoo de su exmarido, hoy pareja de la China Suárez.

Wanda publicó una foto sensual acompañada de la canción Loba, de Shakira.

Foto: Instagram.

En la letra, la cantante colombiana habla de una mujer que se siente atrapada por las normas sociales y la rutina, pero que no puede reprimir sus instintos y deseos más salvajes, simbolizados por la figura de la “loba”.

Es un tema que mezcla seducción, independencia y autoafirmación, mostrando a alguien que se deja llevar por su naturaleza sin importar lo que piensen los demás.

Con el lobo, Icardi cubrió el rostro de Wanda que tenía en su piel y con un bosque oscuro ocultó su nombre.

Foto: web.

Foto: web.

Con este acto, el futbolista del Galatasaray dejó en claro que la madre de sus hijas es parte de su pasado, y que su presente está junto a la China Suárez.

LOS TATUAJES DE MAURO ICARDI CON LOS QUE BORRÓ A WANDA NARA DE SU PIEL

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.