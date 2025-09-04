Tras el escándalo de la red de trolls que comandaría Wanda Nara para atacar a la China Suárez, hizo un posteo picantísimo en sus redes sociales que tiene como protagonista a la actriz y va dedicado directamente a los haters.

“Buenas tardes haters”, escribió el futbolista del Galatasaray junto al video en el que se la puede ver a la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio bailando y disfrutando de un momento en pareja en su casa de Turquía.

Mauro Icardi compartió una historia de la China Suárez en Instagram (Foto: captura de @mauroicardi).

Fiel a su estilo, el deportista argentino no dudó en dejar un mensaje cargado de ironía y picardía a sus detractores, dejando en claro que las críticas no lo afectan y que, lejos de bajarlo, lo motivan aún más.

ASÍ ES LA CASA DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN ESTAMBUL

La vivienda, ubicada en una exclusiva zona de la ciudad, se destaca por sus ambientes amplios y luminosos. En la foto se aprecian grandes ventanales con vistas al jardín de la propiedad, muebles de diseño y rincones pensados para el relax y el disfrute en familia.

La China Suárez y Mauro Icardi mostraron su casa en Turquía (Foto: captura de Instagram).

Lejos de los flashes y el ruido mediático, la China y Mauro apuestan a una vida tranquila en Estambul, aunque comparten algunos momentos en sus redes sociales. Las imágenes dejan ver cómo lograron adaptarse a la cultura local y armar una rutina que combina el trabajo, la crianza y los pequeños placeres cotidianos.

