Instalada en Turquía, donde acompaña a su pareja Mauro Icardi en medio de su carrera futbolística, Eugenia “la China” Suárez sorprendió en las redes al mostrar un plan súper relajado: un picnic al aire libre junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio.

En el video que compartió en Instagram Stories, se ve a la actriz y cantante disfrutando de la tarde con la hija que tiene con Nicolás Cabre y a sus pequeños, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, con una variedad de cosas ricas y dulces para deleitarlos.

El video llega poco después de que Icardi despertara todo tipo de repercusiones con el fuerte posteo que compartió en Instagram Stories donde, entre otras cosas, defendió a su novia de las críticas.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@sangrejaponesa)

LA FELICIDAD DE LA CHINA SUÁREZ TRAS REUNIR A SUS HIJOS EN ESTAMBUL: “MI VIDA ENTERA”

Instalada en Estambul junto a Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez mostró en redes sociales un costado íntimo y muy especial de su vida privada.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una tierna foto de sus tres hijos, Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), Magnolia y Amancio (los hijos que tiene con Benjamín Vicuña), disfrutando juntos de una tarde de sol al aire libre.

En la imagen se los ve sonrientes y cómplices, con un texto breve pero contundente: "Mi vida entera“, expresó, junto a un emoji de un corazoncito rojo. Una frase que refleja la enorme felicidad de la artista por tener a sus hijos reunidos con ella en Turquía, en medio de un presente mediático y sentimental que no deja de generar titulares.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

La postal rápidamente se volvió viral y despertó la ternura de sus seguidores, quienes celebraron verla tan plena en su rol de madre.