Fernanda Iglesias aseguró tras una larga investigación que Wanda Nara comandaría una red trolls para atacar a la China Suárez. Según la periodista, la conductora sería la autora intelectual del grupo integrado por fanáticos suyos, quienes obtendrían regalos o dinero a cambio.

Quien coordinaría “la banda” es la amiga y kinesiologa de la mediática, Luciana Campil, quien se presentó a declarar en la causa penal en contra de Mauro Icardi por violencia.

“Es la que baja línea de lo que hay que decir e instala temáticas en las redes, como por ejemplo, ‘ahora hay que decir que hay que pagar la cuota alimentaria’" , contó la panelista.

La diseñadora que sufrió el hate de la China Suárez que habría sido comandado por Wanda Nara (Foto: captura de eltrece).

Fernanda detalló entonces cómo esto afectó a una empresaria de moda que viste a Eugenia: “A la diseñadora Natalia Antolín le pasó que cuando la China se puso un vestido suyo la empezaron a atacar también y tuvo que cerrar los comentarios de su cuenta de Instagram porque era muy terrible el asedio. Los ataques duran un día o más, hasta que logran ser trending topic”.

LA INDIGNACIÓN DE PEPE OCHOA CON LAURA UBFAL POR DEFENDER A WANDA NARA

Pepe Ochoa se mostró indignado con Laura Ubfal y apuntó sin filtros en LAM: “No, porque vos estás defendiendo a una mentirosa y mitómana, Wanda te manda besitos por el móvil, como que vos sos su vocera, y queda raro“.

“Estás intentando instalar como que nosotros nos estamos cagando en la violencia de género, cosa que no es así”, siguió Ochoa y Laura contestó: “A lo mejor me manda besos porque no la maltrato, yo respeto a todo el mundo”.

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno en LAM (Foto: captura de América).

“Payarola dijo que no hay ninguna denuncia de violecia de género de Wanda contra Mauro”, comentó Yanina Latorre y Pepe sentenció picante conra Ubfal:“Si vamos a hablar, hay que hacerlocon los papeles en la mano y no como Wanda que un día se levanta y dice ‘Mauro es tal cosa y me secuestra’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.