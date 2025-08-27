La decisión de Wanda Nara de romper el silencio de compararse con Julieta Prandi para graficar la supuesta violencia de género a la que la habría sometido Mauro Icardi habría caído muy mal entre sus abogados, que le habrían aconsejado no hablar más sobre el tema.
De esta manera, Wanda brindó una entrevista a LAM desde el aeropuerto de Ezeiza, negándose a hacer mención alguna al tema, pero sosteniendo que tiene “una causa abierta con nueve denuncias” contra su ex, aunque la semana pasada los legajos eran nueve.
Todo comenzó cuando la conductora Nazarena Vélez le contó que se había armado un gran debate sobre su denuncia mediática contra Mauro Icardi. “No voy a hablar de eso. Está todo en manos de los abogados. Si quieren, le pueden preguntar a Payarola, que se está ocupando de todo eso”, dijo, y abrió un tenso ida y vuelta.
EL TENSO IDA Y VUELTA DE WANDA NARA Y YANINA LATORRE SOBRE LAS SUPUESTAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA MAURO ICARDI POR VIOLENCIA DE GÉNERO
Pepe Ochoa: -Dice que no. Dice que no existen.
Wanda Nara: -Tienen mil cosas para preguntarme. Yo paro, tengo la mejor onda.
Yanina Latorre: -Pero vos sacaste el tema cuando te bajaste del avión el otro día, Wanda y es preocupante, porque Payarola dice que no existen las causas.
WN: -Bueno, no sé. Hablen con los abogados.
Estamos hablando con los abogados.
WN: -¿Quién me habla?
YL: -Yanina
WN: -Bueno, no sé. La verdad que el mentira-verdad lo hacía yo cuando quería descubrir una infidelidad hace un montón.
YL: -No te estoy haciendo ningún mentira-verdad. No juegues con mi laburo, Wanda. Está hablando Pepe Ochoa con Payarola. Acá no jugamos a mentira-verdad. No hacemos los jueguitos que hacés vos.
WN: -Ah, bueno. Si le dijo eso, ¿qué querés que te diga? No voy a decir nada. La justicia lleva su tiempo y se verá con el tiempo.
YL: -No, la justicia no lleva un tiempo. Si no hay causas, no hay justicia.
WN: -Ah, bueno, sí hay una causa. Sí, sí hay una causa.
YL: -¿Hay una o nueve?
WN: -Sí, hay una causa. Nueve denuncias, en una causa. Pero no voy a hablar más.
Nazarena Vélez: -Recién Julieta Prandi habló sobre el tema y dijo que va a ser muy largo el camino, que sepas que va a ser muy largo.
WN: -Ya lo sé. Y en el camino hay mucha falta de respeto y muchas cosas que la verdad que son dolorosas de soportar. Y entonces la verdad que no tengo más ganas y este es mi freno. La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas en la vida cuando... La verdad que...
NV: -¿Sentís que te equivocaste?
WN: -No, siento que fue sin sentido. Prefiero... Tengo muchas cosas para hablar de trabajo.
144 - Línea de atención, contención y asesoramiento para casos de violencia de género.