La decisión de Wanda Nara de romper el silencio de compararse con Julieta Prandi para graficar la supuesta violencia de género a la que la habría sometido Mauro Icardi habría caído muy mal entre sus abogados, que le habrían aconsejado no hablar más sobre el tema.

De esta manera, Wanda brindó una entrevista a LAM desde el aeropuerto de Ezeiza, negándose a hacer mención alguna al tema, pero sosteniendo que tiene “una causa abierta con nueve denuncias” contra su ex, aunque la semana pasada los legajos eran nueve.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: captura El 9 y Instagram)

Todo comenzó cuando la conductora Nazarena Vélez le contó que se había armado un gran debate sobre su denuncia mediática contra Mauro Icardi. “No voy a hablar de eso. Está todo en manos de los abogados. Si quieren, le pueden preguntar a Payarola, que se está ocupando de todo eso”, dijo, y abrió un tenso ida y vuelta.

Leé más:

Aseguran que Wanda Nara quiere provocar a L-Gante y esta sería su táctica: “Hasta el hartazgo”

EL TENSO IDA Y VUELTA DE WANDA NARA Y YANINA LATORRE SOBRE LAS SUPUESTAS CAUSAS JUDICIALES CONTRA MAURO ICARDI POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Pepe Ochoa: -Dice que no. Dice que no existen.

Wanda Nara: -Tienen mil cosas para preguntarme. Yo paro, tengo la mejor onda.

Yanina Latorre: -Pero vos sacaste el tema cuando te bajaste del avión el otro día, Wanda y es preocupante, porque Payarola dice que no existen las causas.

WN: -Bueno, no sé. Hablen con los abogados.

Estamos hablando con los abogados.

WN: -¿Quién me habla?

YL: -Yanina

WN: -Bueno, no sé. La verdad que el mentira-verdad lo hacía yo cuando quería descubrir una infidelidad hace un montón.

Foto eltrece

YL: -No te estoy haciendo ningún mentira-verdad. No juegues con mi laburo, Wanda. Está hablando Pepe Ochoa con Payarola. Acá no jugamos a mentira-verdad. No hacemos los jueguitos que hacés vos.

WN: -Ah, bueno. Si le dijo eso, ¿qué querés que te diga? No voy a decir nada. La justicia lleva su tiempo y se verá con el tiempo.

YL: -No, la justicia no lleva un tiempo. Si no hay causas, no hay justicia.

WN: -Ah, bueno, sí hay una causa. Sí, sí hay una causa.

Leé más:

Quién es el supuesto nuevo novio de Wanda Nara: tiene dos hijos y vive en la casa de Elías Piccirillo

YL: -¿Hay una o nueve?

WN: -Sí, hay una causa. Nueve denuncias, en una causa. Pero no voy a hablar más.

Nazarena Vélez: -Recién Julieta Prandi habló sobre el tema y dijo que va a ser muy largo el camino, que sepas que va a ser muy largo.

WN: -Ya lo sé. Y en el camino hay mucha falta de respeto y muchas cosas que la verdad que son dolorosas de soportar. Y entonces la verdad que no tengo más ganas y este es mi freno. La verdad que me equivoqué la otra vez en contar cosas en la vida cuando... La verdad que...

NV: -¿Sentís que te equivocaste?

WN: -No, siento que fue sin sentido. Prefiero... Tengo muchas cosas para hablar de trabajo.

Leé más:

Para qué se complotó Yanina Latorre con Paula Chaves en el casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

144 - Línea de atención, contención y asesoramiento para casos de violencia de género.