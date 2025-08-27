Gustavo Méndez contó en Mujeres Argentinas cuándo lanzará Wanda Nara su nuevo tema con el trapero español de 35 años Kaydy Cain, Tóxica, nombre con el que buscaría provocar a L-Gante, quien en varias oportunidades aseguró tener un ‘amor tóxico’ con la conductora.

“Dentro de tres semanas usted va a estar escuchando, hasta el hartazgo, la nueva canción de Wanda Nara y Kaydy Cain, Tóxica”, anunció el panelista del programa de eltrece sobre el lanzamiento de la mediática.

Luego, Méndez detalló: “Ella pintó el Lamborghini que compraron en 2019 cuando estaban en Milán con Mauro Icardi cuando jugaba en el Inter. Lo vandalizó la última vez que fue a Milán para promocionar su nueva canción y antes de eso lo ploteó a rosa cuando fue la audiencia de divorcio“.

L-GANTE MOSTRÓ LOS MENSAJES “TÓXICOS” QUE RECIBÍA DE WANDA NARA

L-Gante mostró en sus redes sociales los mensajes “tóxicos” que recibía de Wanda Nara a poco de lanzamiento de su nuevo tema con otro músico.

Los mensajes tóxicos de Wanda Nara a L-Gante (Foto: captura de eltrece).

“L-Gante mostró mensajes en sus redes sociales de lo tóxica que sería Wanda: ‘Cuando me necesites tanto...’, dice una parte, ‘Me duele...’, dice en otra parte, más abajo dice: ‘Juntos, fotos juntos...’, leyó Gustavo Méndez y María Belén Ludueña cerró: “Estoy oliendo reconciliación entre ellos”.

