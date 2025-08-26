Wanda Nara recibió un inesperado guiño en vivo y en directo. Durante la emisión del programa Empezar el Día por Ciudad Magazine, el cocinero Santiago del Azar confesó sin filtros que fantasea con cocinarle a la empresaria y mediática.

Pero eso no fue todo: también contó cuál sería su menú de seducción.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el día.

Todo ocurrió en el magazine matutino conducido por Yuyito González, que se emite de lunes a viernes de 10 a 12.

Mientras preparaba una receta en vivo, Del Azar no dudó cuando le preguntaron a qué figura le gustaría cocinarle en una cena íntima: “A Wanda”, lanzó entre risas y miradas cómplices.

SANTIAGO DEL AZAR BLANQUEÓ LO QUE LE HARÍA A WANDA NARA Y DEJÓ A TODOS EN SHOCK

Ante la sorpresa del resto del equipo, amplió su confesión: “El otro día comenté en uno de sus posts: ‘me encantaría cocinarte’. No me respondió, pero bueno, en una de esas algún día lo hace. Yo sé que estoy lejos del target de Wanda, pero me gustaría, obvio”, sostuvo.

Foto eltrece

Lejos de esquivar el juego, el chef fue por más. Cuando le pidieron que pensara un menú especial para sorprenderla, no dudó en sugerir algo con tintes sensuales: “De entrada, algo afrodisíaco. Y de plato principal, un buen risotto”, dijo con picardía, mientras el estudio estallaba en carcajadas y halagos. “¡Qué hombre!”, exclamó Yuyito.