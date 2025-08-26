En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, Wanda Nara fue lapidaria al contestar una pregunta que le hizo un cronista sobre la China Suárez y la trató de “vividora” con una picantísima frase.
“¿Te enteraste que la China Suárez le está por iniciar acciones legales a Laura Ubfal?” , le preguntaron y la mediática contestó: “Nada, no tengo tiempo porque yo trabajo. Cuando estás con más tiempo libre tenés más tiempo de esas tonterías, yo no”.
Respecto de la denuncia por violencia contra Mauro Icardi, la mediática dejó en claro la decisión que tomó al respecto con la prensa: “No voy a hablar más de nada que se banalice y me falten el respeto. Bajé porque soy una persona muy respetuosa, lo hice por ustedes”.
WANDA NARA TRATÓ DE ENSOBRADA A ANGIE BALBIANI
Wanda Nara trató de ensobrada a Angie Balbiani tras su cruce en el vivo de Puro Show. “Yo quiero saber cuánto te pagan, porque dentro de las amenazas decían que les iban a pagar a periodistas”, lanzó la mediática.
Angie por su parte le contestó:“A mí no me pagan un peso.Yo leo escritos judiciales, no opiniones personales. Estoy 100% de acuerdo en que la cuota alimentaria se tiene que pagar.Estoy haciendo mi trabajo, si querés, leo el expediente penal al aire y no tengo problema en pedirte disculpas si amerita" .
