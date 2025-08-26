En una entrevista con Los Profesionales de Siempre, Wanda Nara fue lapidaria al contestar una pregunta que le hizo un cronista sobre la China Suárez y la trató de “vividora” con una picantísima frase.

“¿Te enteraste que la China Suárez le está por iniciar acciones legales a Laura Ubfal?” , le preguntaron y la mediática contestó: “Nada, no tengo tiempo porque yo trabajo. Cuando estás con más tiempo libre tenés más tiempo de esas tonterías, yo no”.

Wanda Nara habló en Los Profesionales de Siempre (Foto: captura de Canal 9).

Respecto de la denuncia por violencia contra Mauro Icardi, la mediática dejó en claro la decisión que tomó al respecto con la prensa: “No voy a hablar más de nada que se banalice y me falten el respeto. Bajé porque soy una persona muy respetuosa, lo hice por ustedes”.

WANDA NARA TRATÓ DE ENSOBRADA A ANGIE BALBIANI

Wanda Nara trató de ensobrada a Angie Balbiani tras su cruce en el vivo de Puro Show. “Yo quiero saber cuánto te pagan, porque dentro de las amenazas decían que les iban a pagar a periodistas”, lanzó la mediática.

Wanda Nara y Angie Balbiani se cruzaron en pleno vivo (Foto: captura de eltrece).

Angie por su parte le contestó:“A mí no me pagan un peso.Yo leo escritos judiciales, no opiniones personales. Estoy 100% de acuerdo en que la cuota alimentaria se tiene que pagar.Estoy haciendo mi trabajo, si querés, leo el expediente penal al aire y no tengo problema en pedirte disculpas si amerita" .

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.