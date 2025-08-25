El regreso de Wanda Nara de Estados Unidos para Marcela Tauro había implicado que la había impactado el Espíritu Santo, pero una nueva serie provocaciones hacia Mauro Icardi pondrían en duda la epifanía de la mediática.

Acostumbrada a publicar imágenes de su familia, el domingo por la mañana Wanda había posteado una foto en la cama ¿desnuda? con su hija menor a su lado, con el detalle de que le tapó la cara con un emoticón de osito.

Luego publicó una postal de su hija mayor con Icardi luciendo un pijama que tenía su rostro estampado y decía Wanda Nara, con la bandeja del desayuno en las manos, y también con el rostro tapado, pero con la carita de un león.

Wanda Nara posteó fotos de Isabella Icardi con su rostro tapado. (@Wanda_Nara)

Mojada de oreja para Mauro porque es el felino con el que se siente identificado, pero eso no es todo.

Wanda Nara posteó fotos de Francesca Icardi con su rostro tapado. (@Wanda_Nara)

EL DESAFÍO DE WANDA NARA A LA JUSTICIA

Los posteos de Wanda Nara además suponen un airado desafío al juzgado civil 106, ya que ante el reiterado planteo de parte de las abogadas de Mauro Icardi para que se abstenga de continuar exponiendo a las menores en las redes sociales, ahora lo hace preservandole la identidad.

Wanda Nara con Costantino López. (@Wanda_Nara)

Y para que quede más clara la jugada, Wanda también publicó fotos de sus hijos fruto del matrimonio con Maxi López, de forma que el contraste resulte evidente, mientras sigue sin abonar la millonada que adeuda en multas.