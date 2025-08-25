La semana pasada Wanda Nara regresó de los EE.UU. después de grabar una entrevista con Dante Gebel para La Divina Noche de Dante y, frente a todos los medios, se comparó con Julieta Prandi y denunció que fue víctima de violencia de género con Mauro Icardi.

Además de revelar que Mauro Icardi le dijo que la China Suárez está embarazada, situación que fue desmentida por la actriz desde Turquía, Wanda lloró frente a cámara y en diálogo con Puro Show afirmó que Icardi la violentó, lo que provocó una fuerte reacción de la abogada del futbolista, Lara Piro.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: redes sociales).

Este domingo, Marcela Tauro en Infama aseguró que Wanda decidió abrir su corazón en esa entrevista y que a la mediática “le cayó el espíritu santo”. “Tengo información de Wanda llegando de Los Ángeles. Resulta que yo no sabía que Wanda había ido a grabar con Dante Gebel”, adelantó.

SE SUPO POR QUÉ WANDA NARA DECIDIÓ DENUNCIAR A MAURO ICARDI PÚBLICAMENTE POR VIOLENCIA

“Dante Gebel (…) lleva personalidades una semana a grabar su programa que va a salir en octubre, creo, por eltrece. Bueno, ahora entendí por qué ella se pone a llorar. Ella no lo conocía a Dante Gebel”, contó Marcela al frente de Infama.

“Aparte de la entrevista, tuvieron una charla con Dante Gebel. Él le dio una prédica... sería… le bajó el Espíritu Santo. Y ahí es como que ella empieza a depurar, a depurar, a llorar, a llorar, y empieza a tomar conciencia de que tiene que empezar a decir las cosas”, agregó Tauro.

Wanda Nara. Crédito: Instagram

“Lo que pasa es que, durante tantos años mintió tanto, que ahora es difícil que vos la veas en la puerta del aeropuerto y pienses que es raro verla quebrada contando que sufrió violencia y demás”, cerró la conductora.

