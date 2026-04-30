Silvina Escudero habló en profundidad en LAM sobre su separación de Federico, tras casi una década de relación, y dejó definiciones contundentes sobre su presente sentimental.

En ese contexto, Ángel de Brito le preguntó sin vueltas si volvería a apostar al amor con algún ex. “No”, respondió tajante la bailarina. Sin embargo, el conductor redobló la apuesta y sorprendió al poner sobre la mesa a una figura muy conocida: Marcelo Tinelli.

Silvina Escudero, separada: Ángel de Brito reveló su romance oculto con una mega figura

¿SILVINA ESCUDERO TUVO UN ROMANCE CON MARCELO TINELLI 20 AÑOS ATRÁS?

“Mirá, Silvina, que Marcelo está soltero ahora”, lanzó Ángel, mientras Escudero reaccionaba con una sonrisa pícara, pero sin decir una palabra.

Lejos de soltar el tema, De Brito insistió: “Ella me dice que no, pero sí. Él estaba muerto con vos. Mirá cómo rebolea los ojitos”.

Marcelo Tinelli y Silvina Escudero en el Bailando (captura de eltrece)

Desde el panel, Pilar Smith fue directa: “¿Fue chape o romance?”. A lo que el conductor sumó un dato sugerente: “Yo me acuerdo en la calle Honduras”.

Sin confirmar ni desmentir el vínculo, Silvina optó por recordar una anécdota de aquella época: “Solo me regaló mi primera cartera Jackie Smith. Todavía no habíamos hablado nunca fuera del aire y me llegó a mi departamento un regalo por mi cumpleaños. Yo no tenía ni su teléfono. Llamé a Fede Hoppe para agradecerle”.

Luego, contextualizó: “Estamos hablando de algo que pasó 20 años atrás”.

Finalmente, cerró el tema con sinceridad sobre su presente: “No me imagino realmente con nadie. Con Fede estuvimos juntos mil años. No me imagino con nadie”.