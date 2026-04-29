La confirmación de que Silvina Escudero estaba separada hacía un mes de Federico, con quien se había casado en agosto de 2022 sorprendió, pero la panelista de Polémica en el Bar contó el trasfondo de la crisis que se generó luego de atravesar “varias tragedias”.

“Yo me destruí como persona”, enfatizó la Bailarina al rato de que Ángel de Brito contara el chimento en LAM.

La frase llegó después de que Mariano Iúdica recordara que con Romina Propatto había superado la pérdida del primer embarazo, y que Karina Iavícoli relativizara que ese trance destruya a un matrimonio.

Foto: Instagram (@escuderosilvina)

“Yo me destruí como persona, pero eso no tiene que ver con él”, blanqueó en alusión al empresario textil.

“Vienen siendo siete años muchas cosas muy difíciles que viví yo con mi salud. En los últimos cuatro o cinco años entré 22 veces un quirófano”, confesó para dejar pasmados a todos.

Mariano Iúdica y Silvina Escudero en Polémica en el Bar.

Aunque le preguntaron si fue porque se había sometido a tratamientos de fertilidad, Silvina hizo caso omiso y expresó: “No lo conté y tampoco lo voy a contar ahora”.

En ese momento, Escudero dejó escapar unas lágrimas al recordar cómo la cuidaron tanto los periodistas como los profesionales de la salud: “Hay médicos que vinieron acá, y que el año pasado en un cuarto conmigo en quirófano y nunca dijeron nada”.

Fotos: Instagram @escuderosilvina

Por qué se divorcian Silvina y Federico

“No tengo nada para contar de él que no sea bueno”, lo reivindicó.

Hasta que quebrada lamentó: “Ni siquiera se terminó el amor. Tampoco fue por falta de pasión. Ojalá hubiera sido por un engaño... Nada que ver... Le deseo lo mejor en la vida, es una re buena persona”.

Silvina Escudero y Federico en el teatro (Foto: Movilpress).

“Tengo todo mi amor por él, todo mi amor por nuestra historia”, destacó.

Sin embargo, Silvina Escudero se mantuvo firme en su determinación de acabar el matrimonio con Federico...