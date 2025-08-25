La semana pasada Wanda Nara brindó una nota en Puro Show en la que denunció violencia intrafamiliar durante su relación con Mauro Icardi y se comparó con Julieta Prandi, cuyo ex marido fue condenado a 19 años de prisión por abusos durante su matrimonio.

En los ciclos de espectáculos , las palabras de Wanda Nara fueron tomadas de diversas maneras y por eso ella brindó un móvil este lunes en el que se negó a volver a tratar el tema: “No voy a hablar de nada que se banalice y me falten el respeto”, se atajó.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: @wanda_nara y @mauroicardi)

“Bajé porque soy una persona muy respetuosa, lo hice por ustedes, pero en el piso me faltan mucho el respeto”, aseguró la mediática que agregó que “a partir de ahora respondo solo trámite de abogados, me dedico a trabajar y a disfrutar mi vida hermosa, que amo”.

En Los Profesionales (El Nueve), Damián Rojo se indignó con los dichos de Wanda. “Cuando dice que se banalizan los temas, ¿se refería al de violencia de género? Digo porque entiendo que Wanda tiene una denuncia ahora para demostrar, si no banalizó justamente el tema y no hizo una falsa denuncia”, señaló el panelista.

Wanda Nara sufre revés judicial: archivan denuncia contra Mauro Icardi por violencia familiar

LE ADVIRTIERON A WANDA NARA LAS CONSECUENCIAS DE HACER UNA FALSA DENUNCIA CONTRA MAURO ICARDI POR VIOLENCIA DE GÉNERO

“Te digo que se le va a venir la noche si se llega a confirmar esto, que tenía que ver con acomodar lo que le convenía a ella judicialmente denunciando por violento a Mauro”, agregó Damián, en referencia a las consecuencias de una supuesta falsa denuncia.

“Wanda, toda tu vida está en la tele, en Instagram. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Yo me acuerdo que, en enero o febrero, diste una nota diciendo que nos quedemos tranquilos, que a Mauro nunca lo denunciaste por violencia de género, que nunca le darías tus hijas a un violento y que por eso estás tranquila. Y la tengo acá en la nota porque me la diste vos a mí”, dijo Damasia Ochoa.

“Bueno, tal vez lo quería cuidar. Lo que dijo Wanda la última vez es que ella está tranquila porque todo lo que ella sufrió está en el expediente con pruebas. Fue fuerte compararse con el caso de Julieta Prandi, pero si lo dijo por algo es”, intercedió Estefi Berardi.

Mauro Icardi y Wanda Nara (Foto: redes sociales).

“La que instaló el tema es la doctora Carla Junqueira, que era abogada de Wanda, que dijo que le sugirió que, si no querían perder la restitución internacional, una de las vías era dejarlo a él como violento y tres doritos después fue por esa vía”, recordó Rojo.

Por lo pronto, la denuncia de Wanda Nara por violencia familiar contra Mauro Icardi, por los escandalosos hechos que protagonizaron ambos en el Chateau Libertador con sus hijas en crisis de llanto de testigo, quedó archivada el viernes. “Dado lo dictaminado precedentemente por el defensor de menores, corresponde el archivo de la misma”, enfatiza el veredicto del Juzgado Civil 106 de la Ciudad de Buenos Aires.

Wanda Nara provocó a Mauro Icardi y volvió a desafiar a la Justicia: las fotos

