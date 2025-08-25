En medio de la mediática ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis, una inesperada voz salió a opinar y encendió el fuego del escándalo. Se trata de Mami Jacky, la vecina de la modelo, quien en una nota con Infama fue letal con el DT.

“A Evangelina la veo más empoderada que nunca. Se nota que se sacó un pelmazo de encima”, lanzó la invitada, sin filtro, dejando en claro de qué lado está. Además, sorprendió con un comentario filoso hacia Demichelis: “Porque semejante minón, meterle los cuernos… ¿a vos te parece?“.

Mientras tanto, Evangelina mantiene un bajo perfil, pero las miradas siguen puestas en cómo transita esta nueva etapa de su vida, lejos del padre de sus hijos Bastián, Lola y Emma.

Foto: Captura (América)

EL MILLONARIO DIVORCIO DE EVANGELINA ANDERSON Y MARTÍN DEMICHELIS: SE FILTRÓ LA CIFRA QUE HABRÍA QUE REPARTIR

Luego de conocerse que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de amor, en A la tarde filtraron la millonaria cifra que habría que repartir en el divorcio.

En el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, aseguraron que el dinero en juego supera los 50 millones de dólares, fruto de la exitosa carrera del exfutbolista en Europa, donde jugó más de una década en la elite, principalmente en el Bayern Múnich.

“Este divorcio va a ser traumático porque ahora hay que dividir la plata”, advirtió uno de los panelistas, mientras destacaban que Evangelina estuvo a su lado durante los años de mayor esplendor económico del exDT de River.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

La gran incógnita pasa por el lugar en el que se tramite el divorcio: ¿Argentina o Alemania? Según los especialistas, esa decisión será clave para definir si el reparto del dinero es “mitad y mitad”.

Lo cierto es que, lejos del perfil ostentoso de otras parejas mediáticas como Wanda Nara y Mauro Icardi, Demichelis y Evangelina siempre se mostraron como una familia más reservada. Sin embargo, el jugoso patrimonio acumulado ya está sobre la mesa y, como remarcaron en el programa, “acá hay que arreglar, y la cifra es millonaria”.