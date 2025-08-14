Los rumores de que Evangelina Anderson estaba separada de Martín Demichelis venían sonando fuerte hace meses, y este jueves la panelista de Los 8 Escalones confirmó el matrimonio de 18 años con el padre de sus tres hijos, para luego referirse al tatuaje del ex DT de Monterrey de México y los likes que pone en redes sociales.

Por un lado, Eva afirmó que “es mentira” que se haya borrado tattoos de su cuerpo, en especial el dedicado a Martín.

“Tampoco hubo terceros en discordia”, continuó.

En esa misma nota con Puro Show, la modelo admitió que la ruptura fue en buenos términos por lo que no necesitarán abogados para hacer el divorcio ni la división de bienes: “Podemos arreglarlo entre nosotros”.

LOS LIKES DE EVA ANDERSON EN REDES SOCIALES

Cuando le preguntaron si estaba dispuesta a conocer a otro hombre, Eva cambió su rostro a un visible fastidio: “No. Tampoco quiero contestar pavadas. No se me cruza por la cabeza”.

Aunque explotó al momento en que le mencionaron a un italiano: “Dejen de inventar cosas, Soy una persona que publica. No voy a estar poniendo likes. De verdad”.

“Yo no puse like a alguien que no conozco. Son personas que viven en Australia, que son profesores de fitness, de nutrición. Siguen 30.000 personas...”, protestó.

Al final, Eva Anderson aseguró que se queda a vivir en Argentina, que ya no convive con Martín Demichelis y sentenció indignada: “Que me vengan a preguntar por un like a esta altura de la vida me parece una pavada más grande que una casa”.