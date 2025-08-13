La separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue generando repercusiones. Luego de Pepe Ochoa confirmara en LAM el final de esta relación de más de 17 años, este miércoles reveló detalles que involucran a una “tercera en discordia” que resultó ser una DJ marplatense.

Según Ochoa, el vínculo extramatrimonial del exfutbolista habría tenido lugar durante su etapa como director técnico de Rayados de Monterrey, en México. “Lo que me cuentan a mí es que hay una persona que se robó el corazón de él en México”, sostuvo al aire.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

La mujer señalada como la tercera en discordia sería Stephie Moreno, una DJ reconocida que vive desde hace tiempo en el país azteca. Ochoa aportó más detalles sobre ella: “Ella es DJ, es tope de gama, es muy linda. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico”.

Además, el panelista aseguró que esta información proviene de personas cercanas a su entorno: “Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, señaló, mientras trataba de explicar las fallas del técnico en su etapa en River Plate.

Ochoa también afirmó que Moreno habría hablado de esta relación en su entorno más íntimo. “Ella vivió mucho tiempo en Mar del Plata, este verano estuvo ahí y abrió la boca con muchos amigos míos”, sentenció.

Aunque ni Demichelis ni Moreno han hecho declaraciones públicas al respecto, la información sigue generando especulaciones y revuelo mediático. La figura de la DJ ahora está en el centro de la escena, mientras la ex pareja intenta transitar su separación en medio del escándalo.

