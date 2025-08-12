Luego de dar varias pistas sobre la enigmática separación que trataron en LAM, Pepe Ochoa aseguró que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de más de 15 años de amor, de los que nacieron sus hijos Bastian, Lola y Emma.

En pleno vivo del ciclo de América, el panelista afirmó sin rodeos: “Están oficialmente separados. Yanina lo ha contado en algún momento y después salió una desmentida, pero ya hablaron por separado en el colegio sobre esta situación por los hijos“, detalló, develando el misterio.

Pero el dato más picante llegó después. Según Ochoa, Evangelina habría iniciado un proceso para borrarse un tatuaje relacionado con el DT: “Se dijo que ella se había borrado unos tatuajes. Bueno, hablé con el tatuador y me confirmó que sí“.

Foto: Instagram (@evangelinaanderson)

La situación, lejos de quedarse en un simple rumor, incluyó hasta investigación propia: “Le pregunté a Evangelina, ‘¿te estás borrando el tatuaje de Martín?’ y me contestó ‘no, jajaja’”, lanzó. Y cerró: “Después le consulté qué se estaba haciendo, y dejó de responder. Entonces fui a buscar en el entorno del tatuador y me dijeron que efectivamente empezó el proceso para borrárselo“.

EL LIKE DE EVA ANDERSON A UN FUTBOLISTA ITALIANO

Un like inesperado de Evangelina Anderson al futbolista italiano, Nico Paterni encendió las redes sociales y volvió a ubicar a la modelo en el foco de la atención pública.

Evangelina Anderson generó revuelo por un like a un futbolista italiano y desató especulaciones en redes.

El gesto virtual, detectado por la cuenta especializada Gossipeame, mostró el nombre de la esposa de Martín Demichelis entre los destacados de una imagen del deportista de 29 años, que juega en el Calcio.

EL ROL CLAVE DE WANDA NARA EN LA CRIANZA DE BASTIAN, EL HIJO DE EVANGELINA ANDERSON

Si bien estuvieron enfrentadas en los comienzos de sus carreras, los caminos de Wanda Nara y Evangelina Anderson se volvieron a cruzar gracias a sus hijos, Valentino López y Bastián Demichelis, quienes se convirtieron en grandes amigos.

Y si bien ya lo demostraron en varias notas que dieron a distintos medios, la empresaria volvió a dar muestras del gran vínculo que nació entre ellas y que seguirá de una forma después luego de Anderson regrese a México con toda su familia, menos con su hijo mayor debido a que se quedará en la Argentina para continuar con sus entrenamientos en las inferiores de River Plate.

“Te vamos a extrañar @emmademichelis. Buen viaje Evangelina Anderson. Lo cuidaremos mucho a Basti”, escribió la hermana de Zaira Nara (en septiembre de 2024) en un posteo que subió a Instagram Stories, donde las ve a Emma Demichelis y a Isabella Icardi riéndose juntas.

Por: Fabiana Lopez

Por su parte, Evangelina reposteó la publicación y le agregó tres emojis de unas caritas con corazoncitos en los ojos, que deja al descubierto el nuevo presente de la jóvenes lejos de cualquier escándalo que protagonizaron en el pasado.