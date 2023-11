A pocas semanas de que Wanda Nara y L-Gante volvieran a mostrarse muy acaramelados en Buenos Aires, ella regresó a Estambul con Mauro Icardi y sus hijos. Contundente, dejó de seguir al cantante de cumbia 420 y, ni bien él habló públicamente de su romance, ella remarcó que jamás perdonaría una traición por parte de un “amigo”, declaración que estaría dedicada a él.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live como fue que L-Gante cortó su vínculo con Wanda. “El vínculo está roto, no hay ninguna posibilidad que esto se retome, de la única manera que esta relación podría recomponerse es que Wanda lo deje a Icardi y elija a Elián como pareja”, aseguró el comunicador.

“Acá lo que pasó es claro y no es de ahora: L-Gante se enamoró de Wanda Nara y ella la pasó bien en algún momento, pero nunca sintió lo que él sí. Elián quería oficializar su romance con ella y ella nunca quiso, él se cansó de ser el segundo, la típica frase en estos casos: ´Yo no soy segundo de nadie´”.

L-GANTE ESTÁ DOLIDO POR LA DECISIÓN DE WANDA NARA DE VOLVER CON MAURO ICARDI

Antes de cerrar, Juan aseguró que Elián se siente triste porque Wanda eligió retomar su relación con Mauro y no jugársela por él.

“Vos te preguntarás cómo están las cosas hoy, están distantes, casi ni hablan porque él está dolido con ella. Él siente que ella no se la jugó y decidió quedarse con la misma vida. Lo que también me contaban es que en las últimas semanas Icardi no le habría hecho las cosas fáciles a Wanda por tema celos y demás, cuando ella vino para Buenos Aires, que vio a L-Gante, al otro día Icardi estaba acá...”.

“Elián y Wanda podrán decir lo que quieran, están en todo su derecho, pero la verdad es esta... Elián se cansó de esperarla y ella optó por dejarlo ir”, sentenció Juan. ¿Qué dirán ellos?