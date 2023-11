La versión de romance de Wanda Nara con L-Gante era un secreto a voces, hasta que Elián Valenzuela reconoció sin eufemismos su affaire con la esposa de Mauro Icardi, pero esa relación prohibida se terminó de forma abrupta.

“L-Gante no se banca ser el tercero en todo esto”, blanqueó Pía Shaw.

Entonces, la panelista de A la Barbarossa contó: “Cortaron su vínculo. Se dejaron de seguir en redes sociales”.

Y si bien arriesgó que esa frialdad será “hasta que Wanda vuelva a la Argentina nuevamente”, luego enfatizó: “No tienen comunicación, no se hablan. No hay contacto”.

LA RAZÓN DEL HARTAZGO DE L-GANTE CON WANDA NARA

Por otra parte, Pía Shaw reveló cuándo fue que se rompió el lazo entre Wanda Nara y L-Gante: “Creo que fue el mismo miércoles que se grabó PH. Alguien esuchó en camarines que ese día, o el anterior, había terminado su vínculo con Wanda”.

“Creo que él esperó (que se divorcie de Mauro Icardi) y nunca pasó”, continuó.

Ahí se explayó: “Siempre hubo algo. Cada vez que ella venía a la argentina se encontraban, coqueteaban, estaban juntos. Él se copó, creo que ella también, pero en el medio siempre estaba Mauro porque era una relación que no estaba terminada”.

“L-Gante no se banca ser el tercero en todo esto”, concluyó Pía Shaw sobre Wanda Nara y L-Gante.