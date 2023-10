El tumultuoso romance que vivió L-GGante con Wanda Nara fue breve, pero parece marcó al artista. El cumbierto estuvo en el ciclo de Juana Viale donde le preguntaron por sus sentimientos hacia ella y lanzó picantes frases sobre ¿el fin? de su romance con la esposa de Mauro Icardi.

“Vos te querés enamorar de algo seguro. Yo soy de pensarla mucho, si voy a quedar como un boludo digo mejor no me enamoro”.

“¿Te enamoraste?”, lanzó la conductora con todo. “No llegué a enamorarme, soy medio difícil de enamorar. Como que me puedo vivir enamorando, pero si no llega a concretarse se baja la barra otra vez”, admitió.

“Cuando no llega a concretarse, empieza a disminuir”, reconoció el cantante, quien ya había dado pistas sobre por qué la influencia del futbolista del Galatasaray imposibilitó que su relación continúe.

L-WANDA CONTÓ SI SE ENAMORÓ DE WANDA NARA Y FUE MUY PICANTE

La animadora le preguntó al cumbiero por qué no se había concretado el romance y dio picantes señales. “Qué sé yo. Cómo te lo puedo explicar que sea más leve”, disparó, entre risas. “Yo o la otra persona tenemos que dejar ciertas cosas, entonces no se puede avanzar. No podés estar con un pie acá y uno allá”, aseveró.

“¿Vos hubieses arriesgado todo?”, lo pinchó la nieta de Mirtha Legrand. “Y, si te enamoras sí”, lanzó, habilitando la pregunta del millón acerca de si se había enamorado de Wanda. “Me tienen con esa pregunta todos los días”, deslizó, risueño.

“Vos te querés enamorar de algo seguro. Yo soy de pensarla mucho, si voy a quedar como un boludo digo mejor no me enamoro”, concluyó.