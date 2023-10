Otra vez PH fue el escenario de un escándalo, cuando L-Gante se sacó con Andy Kusnetzoff y le dijo todo lo que sentía en la cara, lo que generó un momento de extrema tensión, luego de incisivas preguntas de Pía Shaw.

“Quedé enojado”, admitió el referente de la cumbia 420 cuando el conductor le preguntó cómo estaba, ya que su malestar era indisimulable.

“Vos me invitás a tu programa, Podemos Hablar. Puede explotar, pero también puede no explotar. Si fuera un chico de mentalidad débil hubiera caido en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho”, blanqueó.

“Ustedes no saben que pueden generar problemas personales. Lo tendrían que saber porque son profesionales”, continuó.

“Me pone de mal humor porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo, por la forma de habalr de ustedes frente a una cámara, que queda expuesto por todos lados, le iría mal. Yo represento a los pibitos de mi edad que se tienen que enfrenatr al mundo. Hay que estar preparado para todo”.

LA BRONCA DE L-GANTE CON ANDY KUSNETZOFF

“Ustedes saben lo que es que te quieran hacer pisar el palito, y yo más que nadie”.

“Sepan que no están hablando con un boludo”

Quedé muy enojado. Bastante respetuoso fui. Sobre atrevimientos que fallen los demás. Yo no voy a ser atrevido porque los demás lo sean.