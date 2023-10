Si bien ya se habían difundido algunas imágenes de lo que fue la fuerte pelea que protagonizaron Andrea Rincón con Belén Francese en la grabación de PH, Podemos Hablar; este sábado se transmitió el cruce completo en el programa de Telefe.

Noticia en desarrollo...

FUERTES PALABRAS DE ANDREA RINCÓN TRAS SU PELEA CON BELÉN FRANCESE EN PH, PODEMOS HABLAR

Luego de que se difundieran las imágenes del fuerte cruce que tuvo Andrea Rincón con Belén Francese en PH, Podemos Hablar; la actriz no pudo evitar angustiarse hasta las lágrimas al revelar cómo le afectó esta pelea.

“En otro momento me iba, me la pegaba, enterraba la cabeza en un plato, me cortaba los brazos y no quiero. No me quiero autoflagelar por alguien que me está haciendo daño”, fue el fuerte relato que compartió Andrea, en una nota que dio a LAM, sobre cómo pudo cambiar su estilo de vida.

“Quiero aprender a hablar y poner en palabras lo que me pasa. Quiero poder comunicarme”, agregó, dejando en claro sus deseos de afrontar sus problemas de una forma distinta a la de hace varios años atrás.

“‘Me estás haciendo daño, ¿por qué me lo hiciste?’. Eso fue lo que le dije (a Belén) textual. Le dije ‘me estás lastimando, ¿por qué me lastimás?’. Ya está”, cerró Rincón, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.