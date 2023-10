A solo tres programas de haber iniciado su nueva temporada, el PH Podemos Hablar de Andy Kusnetzoff ya sufrió su primer escándalo del año de la mano de Andrea Rincón, quien se trenzó con Belén Francese y amenazó con abandonar la grabación.

Se sabe que los programas que conduce Andy en Telefe son preparados con antelación y no salen en vivo, y por eso los invitados se ponen de acuerdo respecto al día y hora en la que se reunirán a grabar las secciones del mismo.

Justamente este miércoles trascendió el listado de invitados luego de que se concretara la grabación del programa que competirá con La noche de Mirtha Legrand el próximo sábado, y que incluye a Graciela Alfano, Sol Pérez, Andrea Rincón, Belén Francese y Sofía Jujuy Jiménez.

EL TREMENDO ESCÁNDALO EN PH PODEMOS HABLAR ENTRE BELÉN FRANCESE Y ANDREA RINCÓN

En este caso, fue Belén la que causó la molestia de Andrea, según lo que contó Laura Ubfal en sus cuenta de Twitter. “Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos hablar. Las protagonistas son Andrea Rincón y Belén Francese”, escribió.

“Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era…”, agregó la panelista de Intrusos, sobre el nuevo enojo de la actriz en un ciclo de TV, sin dar mayores detalles.

Belén Francese recordó la trágica muerte de su hermano: Fue en un accidente de autos; al año, mi papá murió de tristeza

Cabe destacar que Andrea Rincón ya tuvo un duro cruce con el staff de Intrusos donde se negó a hacer una nota a fines de agosto porque consideró que no cumplía con lo pactado. “Me pasó algo muy feo: me propusieron hacer un mano a mano con Flor (de la Ve), llego al programa y me dicen ‘vas a estar con todos’”, recordó en un picante posteo de Instagram.

En las redes sociales, los usuarios se hicieron eco de este rumor, y muchos se lamentaron de que la producción muy probablemente recorte ese momento para hacer “más familiar” el programa.

