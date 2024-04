Este domingo Mirtha Legrand volvió a presidir la mesa de Almorzando con Juana, completando ya un mes de este reemplazo, y habló en vivo por teléfono con su nieta a quien le hizo un insistente pedido mientras ella le narraba la increíble odisea marina que afronta.

“Estoy en el medio, hoy cruzamos el Ecuador. En breve estaríamos llegando a Brasil, que es el primer destino final”, le contó Juana en el inicio, a lo que su abuela le preguntó por primera vez: “A la Argentina, ¿cuándo venís, querida?”.

Mirtha Legrand y Juana Viale

“Abuela, yo te quiero agradecer tanto por esta banca que me estás haciendo, no sé cómo te lo voy a agradecer, cuántos bombones te voy a regalar”, le contestó Juana, con emoción; pero algunos minutos más tarde llegó una nueva pregunta: “¿Cuándo venís, mi amorosa?”

“Quiero decirte que te he reemplazado con todo el amor y cariño”, le informó La Chiqui, y su nieta se deshizo en elogios: “Ay, abuela, sos tan genia, tan capa, tan grosa. Lo hiciste brillantemente y, además, volviste a tus almuerzos, porque vos almorzabas”, le dijo. “Lo he intentado hacer lo mejor posible, pero quiero que vuelvas prontito”, insistió Mirtha.

JUANA VIALE LE CONTÓ A MIRTHA CÓMO ES EL VIAJE QUE HACE POR EL ATLÁTICO CON SU PAREJA, YAGO LANGE

“En tres o dos días estaríamos llegando a Brasil. Cuando llegue a tierra me tomo un avión, me clavo los tacones de aguja, me pongo los vestidos de (Gino) Bogani y vuelvo”, le prometió a Mirtha.

“Salimos de Islas Canarias, cruzamos el Ecuador hoy que hicimos la ceremonia, ya que al cruzar hay que hacerle una a Neptuno para que te permita navegar. Ahora aprovechamos que no hay viento y nos tiramos unos chapuzones”, le contó Juana a Mirtha en plena comunicación.

“Nosotros estamos documentando esto para mostrar un poco la belleza porque no todos tienen la oportunidad de navegar el océano”, agregó la actriz. “Somos cinco tripulantes, estamos recorriendo todo el océano Atlántico, haciendo una captura de microplásticos cada cierto tiempo”, explicó.

Juana Viale, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre. (Foto: Instagram/@mirthalegrand)

“Toda esa recolección la vamos a llevar a analizar, estamos viendo muchos animales, y documentando la vida a bordo, qué comemos, lo que vivimos”. “Estoy muy bien de salud, estamos comiendo muy bien. Ayer tuvimos tormenta a la noche, así que aprovechamos a ducharnos con el agua de la lluvia”, señaló Juana, que explicó que debido a esa vida “perdió la noción del tiempo”.

