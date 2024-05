Nazarena Vélez y Yanina Latorre opinaron a fondo del polémico e incorrecto comportamiento que tuvo Juliana “Furia” Scaglione con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023.

Furia le insistió en numerosas oportunidades a Mauro para que le dé un beso y duerma con ella, la noche anterior a que el joven fuera eliminado del reality. Pese a la seguidilla de “no” de Dalessio, la expareja terminó compartiendo la cama.

Una vez fuera de la casa, el ex GH 2023 fue a El Debate y manifestó haberse sentido en la obligación de hacerlo, para evitar un nuevo escándalo, pero no calificó lo sucedido como “acoso”, término que le adjudicaron a Juliana por prácticamente forzar a Mauro a estar con ella.

¿FURIA DE GRAN HERMANO ACOSÓ A MAURO?: FUERTE OPINIÓN DE NAZARENA VÉLEZ Y YANINA LATORRE

Al ver las imágenes, Nazarena se indignó y desaprobó con contundencia el accionar de Furia. “Es tremendo. Me pongo en el lugar de la mamá de Mauro y veo a uno de mis hijos en una situación así, con una chica que días previos por no querer tener relaciones sexuales se pone así de violenta, y me desespero”, dijo la panelista en LAM.

Seria, Vélez continuó: “Él ya no sabía cómo, de una manera educada y amorosa, decirle ‘no quiero tocarte, flaca. No tengo ganas. No quiero dormir con vos’”.

Compartiendo la postura de Nazarena, Yanina Latorre expresó: “Yo la mato… Él tiene derecho a decirle que no”.

“¡Es un horror!”, le respondió Vélez. Y Latorre retomó la palabra y apuntó duro contra Furia y la producción de Gran Hermano: “¿Por qué una mujer puede obligar a un hombre y si hace lo mismo el hombre es un desastre?”.

“Es lo mismo. y acá nadie dice nada. Si hubiera sido al revés, Gran Hermano ya lo sacó de la casa”, afirmó Yanina.

Y Nazarena concluyó, con vehemencia: “Sí, la vemos a la piba y decimos ‘esto es un horror’. Porque yo repito, la banco a la piba, me parece la jugadora de la casa, pero esto es un horror, y punto”.

