Fiel a su sinceridad, Mirtha Legrand (que estaba remplazando a Juana Viale en la conducción de Almorzando con Juana) observoó con atención a una de sus invitadas, Edith Hermida, y fue al hueso con su pregunta en vivo.

“¿Estás cambiada, Edith? Para bien, eh, para bien. Estás muy bonita. Muy mona estás. ¿Te hiciste alguna cirugía?”, quiso saber la conductora del programa de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Estoy grande ya. ¿Quién me hizo la carita?”, respondió con humor. Y despejó cualquier duda: “No, mirá. Ni bótox, tengo. Me arrugo, me enojo. No me pongo ni bótox, ni ácido hialurónico, nada”.

MIRTHA LEGRAND SORPRENDIÓ A JIMENA MONTEVERDE AL ESCUCHAR EL MENÚ DE LA NOCHE

Fiel a su sinceridad, Mirtha Legrand escuchó atentamente el menú que Jimena Monteverde preparó para sus invitados de La Noche de Mirtha, el programa que conduce por eltrece, y no dudó en confesar que el plato no era de su agrado.

“Tenemos de entrada unos triangulitos con un queso brie, con una especie de compota de peras. De primer plato, tenemos un solomillo con una trilogía de batatas y calabaza. Y de postre tenemos un flan de coco”, expresó la cocinera.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharla, la conductora reaccionó rápidamente: “¿De coco? Ah, no me gusta el coco. ¿Qué otra cosa puedo comer?”, indagó. Y la chef ideó un plan B: “¿No te gusta el coco? Ay, no sabía. Ahora vemos qué te hacemos. Un panqueque dulce de leche le podemos hacer”.

“Sí, eso me gusta. Eso me encanta. Ah, me parece que tuvo éxito. ¡El coco afuera!”, cerró Mirtha, entre risas, al ver que el resto de los comensales se sumaban a su pedido de ir por el otro postre.