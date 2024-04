Incisiva y directa, Mirtha Legrand le preguntó a Marixa Balli si se había hecho alguna cirugía y la reacción de El Polaco, también invitado a Almorzando con Mirtha, indignó a la conductora y le puso los puntos en pleno programa.

“¿Qué hacés tanto gesto? Te estoy viendo. ¿Qué pasó?”, le dijo Mirtha al cantante de cumbia, seria. Incómodo, El Polaco se justificó.

EL RETO DE MIRTHA LEGRAND AL POLACO

Mirtha Legrand: -¿Por qué estás tan joven vos? ¿Tenés alguna cirugía?

Marixa Balli: -Todavía no, pero si quiero...

Mirtha Legrand: -No tenés ni una arruga. A ver, mirame.

Marixa Balli: -La cara nunca me la toqué.

Mirtha Legrand: -¿Nunca?

Marixa Balli: -Jamás.

Mirtha Legrand: -¿Y qué te tocaste?

Yanina Latorre: (risa)

Marixa Balli: -El cuerpo. Me hice reducciones, Mirtha. Cuando venía en el año 90 todavía no estaba operada de las lolas, por ejemplo. Tenía 110 natural. Después me empecé a hacer reducciones porque no estaba conforme con tanta lola en un cuerpo tan chiquito.

Mirtha Legrand: -¿Qué hacés tanto gesto? Te estoy viendo. ¿Qué pasó?

El Polaco: -No, no, por las preguntas.

Marixa Balli: -¿Las preguntas de las cirugías?

Yanina Latorre: -La gente le tiene miedo a LAM, me tiene miedo a mí. A ella hay que temerle.

El Polaco: -Claro, claro, claro. Fue por la pregunta.

Yanina Latorre: -Las preguntas son tremendas.

El Polaco: -Es súper directa.

Mirtha Legrand: -Yo las hago con una sonrisa. Yo la quiero a ella. Quiero que sea feliz.