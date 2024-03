Mirtha Legrand fue entrevistada por Héctor Maugeri para CARAS TV, donde aprovechó para hacerle un reproche que involucró a Susana Giménez y lo incomodó a más no poder.

“La tenías a Susana que era tu amor, tu amor, tu amor, cosa que me parece muy bien, pero yo estaba celosa”, le dijo sin filtros la conductora de La Noche de Mirtha.

“Si alguna vez hice algo que pudo hacerle daño, que pudo molestarla, le pido perdón”, le respondió él y la Chiqui siguió: “Vos eras bravo, con los años te pusiste buenito. Bueno, un besito te mando”.

“Vos eras bravo, con los años te pusiste buenito. Bueno, un besito te mando”.

“Yo comentaba con amigos y les decía que tenía que hacer un reportaje con vos y me decían ‘no, que hablaba mal de vos, no te quería’. Ahora me quiere”, agregó Mirtha, picantísima.

ASÍ ESQUIVÓ MIRTHA LEGRAND UNA PREGUNTA INCÓMODA QUE LE HICIERON AL AIRE

Mirtha Legrand esquivó una pregunta incómoda que Héctor Maugeri le hizo al aire y dio que hablar. “¿Usted se hizo muchas cirugías?”, le preguntó él y ella le contestó: “¿Qué? No te entiendo”.

“¿Se hizo muchas cirugías? ¿Se hizo la carita?”, insistió el conductor de la revista y Mirtha le respondió: “Ah, si me dice cirugía. Ah, no te entendía, perdón. Hablá un poco más alto, hablás para vos”.