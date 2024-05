Luego de conocerse que Wanda Nara será la conductora de MasterChef (pese a que se rumoreaba que iba a ser Paula Chaves quien estaría al frente del programa como en otras ediciones), Damián Betular se sinceró al hablar de este proyecto.

“Todo es una gran sorpresa. Íbamos a ir con MasterChef y después aparecen estas cosas que te sorprenden. Es un formato que amo, que amo hacer, así que ahí estaremos”, dijo.

“Con Paula hicimos tres temporadas, ésta iba a ser la cuarta; pero también son decisiones que toma Paula, que lo charla con el canal y el canal con ella”, añadió el jurado del programa de Telefe en una nota que dio a LAM.

Foto: Captura (América)

QUÉ DIJO DAMIÁN BETULAR SOBRE WANDA NARA EN LA CONDUCCIÓN DE MASTERCHEF

“Yo la llamé a Paula al otro día (de enterarse de la noticia) y me dijo ‘sí, ya sé; tranqui’ y no explayamos más sobre el tema. A mí cualquier proyecto que sea con Wanda me encanta y cualquier proyecto que sea con Paula, también”, agregó.

“A Paula la encontré viajando a Uruguay, que está con el teatro. Me dijo que está a full con eso y, no sé si estoy metiendo la pata, pero me dijo que se iba a entrevistar a una primerísima figura de Hollywood, creo que a Antonio Banderas”, continuo.

Y cerró: “Estoy sorprendido, pero sabía que estaban charlando todo. Estoy contento y si sale algo con Paula, haremos algo con ella”.

“Yo la llamé a Paula al otro día (de enterarse de la noticia) y me dijo ‘sí, ya sé; tranqui’ y no explayamos más sobre el tema. A mí cualquier proyecto que sea con Wanda me encanta y cualquier proyecto que sea con Paula, también”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA HABLÓ DE SU REGRESO A LA TELEVISIÓN ARGENTINA CON MASTERCHEF

En medio de la incertidumbre por saber cuándo sería su regreso a la televisión argentina, Wanda Nara respondió las consultas de sus seguidores (a comienzos de marzo pasado) y dio algunos detalles sobre sus próximos proyectos laborales en el país.

“¿Se sabe la fecha aproximada del comienzo de MasterChef?”, fue la consulta que le hizo llegar un usuario. A lo que la hermana de Zaira Nara -que también está dedicada a su flamante carrera musical- respondió en Instagram Stories: “Ayer grabé el institucional para @telefe. Volvemos a mitad de año”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

“Firmé contrato de exclusividad con Telefe por 3 años. Me verán ahí y en muchos más”, agregó, dejando en claro que la esperan otros desafíos con el canal por un tiempo prolongado, donde podrán disfrutarla sus seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Semanas atrás, Wanda viajó a México para grabar “Love in Blind”, el exitoso reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos, junto a Darío Barassi y también está emocionada y ansiosa por ese lanzamiento.